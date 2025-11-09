Sei mesi: è il tempo medio necessario a chi vende casa a Cagliari per trovare un acquirente.

La stima è contenuta nell’ultima indagine di Immobiliare.it Insights.

Nel report viene evidenziato come sia Trieste la città italiana dove un appartamento si vende più velocemente, in media 5,3 mesi, -12% rispetto ad un anno fa. Sul podio anche Bologna, con 5,6 mesi (-4%), e Milano, con 5,8 mesi. Nel capoluogo lombardo, tuttavia, i tempi risultano in lieve aumento con un +3%. In Italia, più in generale, un immobile in vendita rimane sul mercato in media 7 mesi e mezzo, senza variazioni rispetto a 12 mesi fa, mentre una casa proposta in locazione resta disponibile meno di 6 mesi e mezzo, -5% del tempo.

Trieste, Bologna e Milano – evidenzia lo studio – sono gli unici tre centri in cui il time on market si attesta sotto i sei mesi medi. Nella maggior parte delle città, invece, l’anzianità dell’invenduto oscilla tra i 6 e i 7 mesi. A Cagliari, così come a Firenze, si attestano come detto a 6 mesi esatti. Seguono Torino (6,2), Napoli (6,3) e Genova (6,4).

A Roma, Verona, Catania e Como gli immobili in vendita presentano un’anzianità media di 6,5 mesi; il valore sale a 6,6 a Padova e Palermo, a 6,8 a Bari e a 6,9 a Brescia e Parma. Quest’ultima è anche la città che registra l’aumento più marcato nell’ultimo anno (+10%), segnale di un assorbimento più lento. Le tempistiche più lunghe in assoluto a Bergamo (7 mesi), Venezia (7,4 mesi) e Messina, dove il time on market supera addirittura gli 8 mesi, attestandosi a 8,4.

Per quanto riguarda le locazioni, Trieste si conferma al primo posto anche per gli affitti: l’anzianità media degli annunci è di 4,4 mesi, in calo del 21% su base annua. Al secondo posto, a pari merito ma ben distanziate dalla vetta, Napoli e Verona (5,2 mesi), seguite da Firenze, Cagliari e Padova (tutte con 5,3 mesi).

