Si è disputata oggi la nona giornata del campionato di Eccellenza. Al “Nino Manconi” di Tempio, i galletti di Giuseppe Cantara si aggiudicano per 1-0 il derby contro il Calangianus e si riprendono il primato in classifica. Decisivo nella ripresa il gol di Caverzan, che regala tre punti pesantissimi ai padroni di casa.

Prosegue la corsa dell’Iglesias, vittorioso per 1-0 a Tortolì grazie alla rete di Salvi Costa. Gli uomini di Giampaolo Murru si confermano in gran forma e salgono al terzo posto.

Clamoroso invece a Gavoi, dove l’Ilvamaddalena cade in rimonta contro il Taloro. Gli isolani si erano portati in vantaggio al 25’ della ripresa con Attili, ma nel finale i rossoblù ribaltano tutto: Zappino pareggia a cinque minuti dal termine e, al 96’, Cossu firma il 2-1 che fa esplodere il “Maristiai”.

Tutto facile per il Carbonia, che supera con un netto 3-0 il Villasimius: a segno Zazas nel primo tempo, Pavone e Porcheddu nella ripresa.

Pareggio in extremis per l’Ossese di Carlo Cotroneo, che mantiene l’imbattibilità sul campo del Buddusò. I padroni di casa erano passati in vantaggio al 31’ con Balde, ma al 91’ è Gjuci a trovare il definitivo 1-1.

Successo interno per il Santa Teresa di Celestino Ciarolu, che batte 1-0 il Lanusei grazie alla rete di Djedje nel primo tempo.

In coda, prima vittoria stagionale per il Sant’Elena, che supera 2-1 la Ferrini Cagliari e la scavalca in classifica. I cagliaritani erano passati in vantaggio con Podda, ma Delogu e, nel finale, Oli Oro ribaltano il risultato per i biancoverdi.

Nell’anticipo di ieri, la Nuorese si è imposta per 1-0 sull’Atletico Uri, proseguendo il proprio buon momento di forma.

