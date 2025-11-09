Promozione, girone B: Alghero inarrestabile, decima vittoria consecutivaL’Usinese tiene il passo
Decimo sigillo per l’Alghero. Nella decima giornata del girone B di Promozione, la squadra di Mauro Giorico cala il poker sul campo del Ghilarza (0-4) e conferma un ruolino di marcia perfetto: trenta punti su trenta per i giallorossi, sempre più padroni del campionato.
Non molla l’Usinese, che travolge per 5-1 il fanalino di coda Tuttavista, ancora fermo a quota zero. I rossoblù di Pierluigi Scotto restano a sei punti dalla vetta e continuano a inseguire la capolista.
Nel big match di giornata, il Bonorva supera di misura l’Arzachena (3-2) al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni.
Colpo esterno della Macomerese, che espugna Luogosanto per 2-1, mentre il Coghinas dilaga a Castelsardo imponendosi con un netto 5-1.
Successo importante anche per il Campanedda, che batte 1-0 il Bosa, sempre più in crisi di risultati.
Completano il quadro della giornata: San Giorgio Perfugas-Stintino 0-2, Atletico Bono-Thiesi 0-0 e Li Punti-Ozierese 1-3.