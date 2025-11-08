Con un secco e perentorio 3-0, il San Vito di mister Angelo Padiglia travolge il Quartu 2000 e torna alla vittoria che mancava dalla prima giornata di campionato. La gara, valida per la settima giornata del girone A, è stata decisa dai gol di M. Zinzula, F. Zinzula e Festa. Contro il Quartu 2000, il San Vito ha giocato una buona gara dimostrando di avere tutti i numeri per disputare un buon campionato. Ora i punti del San Vito sono nove con una posizione vicina al centro classifica. «Sono soddisfatto – ha detto l'allenatore Angelo Padiglia - Il San Vito ha interpretato una buona gara, dimostrando di avere margini di miglioramento».

Seconda categoria

Vittorie del Kalagonis e dell'Accademia Sarrabese negli anticipi di oggi del girone A della Seconda categoria. Il Kalagonis ha vinto il derby col Sinnai per 4-1. Reti: 3’ Pittiu, 20’ Gambino, 40’ Carta (autorete), 82’ Mauro Melis, 89’ Manca. Il Kalagonis sale a nove punti nelle parti alte della classifica. Il Sinnai è a sei punti. L'Accademia Sarrabese di Villaputzu ha invece vinto il derby col Burcei per 5-1. Reti: 18’ Serreli, 25’ Secchi, 37’ F. Loi, 60’ I. Melis, 79’ Madeddu, 83’ Carrus. L'Accademia sale a 9 punti. Il Burcei resta a tre punti.

