Sono 23 i giocatori della Cos convocati dall'allenatore Francesco Loi per la gara di domani contro il Montespaccato, valida per l'undicesima giornata di campionato di Serie D, girone G. Sono Mejiri, Xaxa, Rossetti, Rossi, Feola, Zurbrigg, Piredda, Spanu, Cabiddu, Murgia, Marsilii, Demontis, Sacko. Loi, Dessena, Zaino, Intinacelli, Satalino, Nurchi, Marini, Sarritzu, Giosa Mauro e Castineira. La gara avrà inizio alle 14.

