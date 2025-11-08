la lista
08 novembre 2025 alle 21:24
Serie D, i 23 convocati della CosDomani la sfida con il Montespaccato
Sono 23 i giocatori della Cos convocati dall'allenatore Francesco Loi per la gara di domani contro il Montespaccato, valida per l'undicesima giornata di campionato di Serie D, girone G. Sono Mejiri, Xaxa, Rossetti, Rossi, Feola, Zurbrigg, Piredda, Spanu, Cabiddu, Murgia, Marsilii, Demontis, Sacko. Loi, Dessena, Zaino, Intinacelli, Satalino, Nurchi, Marini, Sarritzu, Giosa Mauro e Castineira. La gara avrà inizio alle 14.
