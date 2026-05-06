Promozione, mister Altarozzi saluta la Macomerese: il comunicato della societàLa squadra si è classificata in campionato all’undicesimo posto con 43 punti
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La Macomerese comunica che, al termine di questa stagione, si interrompe il rapporto di collaborazione con l'allenatore Massimo Altarozzi. Con lo stesso comunicato, la società «ringrazia il mister per la passione, la dedizione e la professionalità dimostrate in questo percorso insieme. A lui vanno i nostri migliori auguri per il futuro, umani e professionali. Grazie di cuore, mister».
La Macomerese con Altarazzi in panchina quest'anno ha partecipato al campionato di Promozione, classificandosi all'undicesimo posto con 43 punti.