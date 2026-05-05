Si è conclusa con grande successo, nella giornata di domenica 3 maggio, la 13ª edizione della Nature Race, uno degli appuntamenti di riferimento a livello internazionale per l’Obstacle Course Racing (OCR). Nella suggestiva cornice dell’Almar Timi Ama Resort, e con il supporto del Comune di Villasimius, l’evento ha richiamato circa 500 atleti provenienti da tutta Italia e da diversi Paesi europei.

Organizzata dall’ASD Run for Joy Sardegna, affiliata a MSP Italia e patrocinata dalla Federazione Italiana Pentathlon Moderno, la manifestazione si conferma tra le più rilevanti del panorama OCR, capace di unire competizione di alto livello, spettacolo e promozione del territorio.

Dal punto di vista agonistico, la gara ha offerto contenuti tecnici di assoluto rilievo. In campo maschile si è imposto il belga Thibault Debusschere, che ha preceduto il campione del mondo 2025 Stefano Colombo e il laziale Stefano Chiappini. Ottima la prestazione del sulcitano Gianluca Pretta, quarto al traguardo e primo tra gli atleti sardi, confermando il suo percorso di crescita.

Grande livello anche nella competizione femminile, dominata dall’azzurra Laura Pagano, che ha preceduto la compagna di nazionale Maria Antonietta Mariani. Sul terzo gradino del podio la cagliaritana Giorgia Oppo, protagonista di una prova solida e convincente.

Spazio anche alle nuove generazioni con la gara Young, che ha visto una nutrita partecipazione di under 14, segnale evidente della crescita del movimento. A imporsi sono stati Ginevra Scanu (Athlon Mudders) e Matteo Schintu (ASD Oak Tree).

Il percorso, immerso nella natura incontaminata di Villasimius, ha messo a dura prova i partecipanti con ostacoli tecnici e naturali, regalando al pubblico uno spettacolo coinvolgente e ad alto tasso adrenalinico.

Grande soddisfazione da parte degli organizzatori per la riuscita dell’evento. <La Nature Race continua a essere un fiore all’occhiello dello sport sardo e del movimento nazionale OCR>, ha dichiarato Francesca Suergiu.

Oltre all’aspetto sportivo, la manifestazione ha registrato un importante riscontro anche sul piano turistico, contribuendo a rafforzare l’immagine di Villasimius come destinazione ideale per eventi sportivi di livello internazionale.

La Nature Race si conferma così un evento in costante crescita, punto di riferimento per appassionati e addetti ai lavori, capace di coniugare sport, territorio e spettacolo in un format vincente.

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