Resteranno aperte fino a lunedì 21 settembre le iscrizioni all’ottavo Challenge Riviera del Corallo. La gara, prevista inizialmente a luglio e rinviata a causa del grande caldo che in quel fine settimana ha attanagliato la Sardegna, sarà valida anche quest’anno come tappa del Campionato italiano e si correrà sulla Pista Riviera del Corallo sabato 26 e domenica 27 settembre.

La manifestazione motoristica è organizzata dal Team Alghero Corse, in collaborazione con Aci Sport, Comune di Alghero e Fondazione Alghero, Regione Autonoma della Sardegna e Coni-Comitato Provinciale Sassari

In programma tre manche, da tre giri ciascuna, sul percorso del circuito algherese che misura 1.270metri. Vincerà chi otterrà il miglior tempo in due delle tre porzioni di gara.

Sabato 26, dalle 14.30, sono in programma le verifiche tecnico/sportive, mentre domenica, alle 8.30, è previsto lo start della gara. Intorno alle 19, spazio alle premiazioni.

Il Team Alghero Corse, guidato dal presidente Tore Bellu, è a lavoro da mesi per garantire un’organizzazione all’altezza della competizione e invita i piloti a partecipare numerosi così da offrire al pubblico uno spettacolare fine settimana in pista.



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