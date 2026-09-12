Quarta e penultima giornata di regate ieri alla Maxi Yacht Rolex Cup, ancora nel segno del Maestrale intenso, tra i 18 e i 23 nodi con raffiche fino a 28.

Per Maxi 1 e Maxi Grand Prix il programma prevedeva due impegnative prove a bastone, mentre le altre classi hanno affrontato un percorso costiero di circa 30 miglia. Dopo la partenza davanti a Porto Cervo, le barche sono risalite di bolina fino alla boa al vento. Da qui sono scese al lasco fino alle isole di Mortorio e Soffi, lasciate a dritta, per poi risalire a doppiare la secca di Tre Monti e infine l’isola dei Monaci prima di fare ritorno a Porto Cervo.

Le vittorie di giornata sono andate a Leopard 3, autore di una doppietta nei Maxi 1, e a Jolt, che ha vinto entrambe le prove dei Maxi Grand Prix. Nelle classi impegnate nella regata costiera si sono imposti Artemis Bleu nei Maxi 3, Yoru nei Maxi 4, Lunz am Meer nei Maxi 5 e Highland Fling XVIII tra i Multihull.

Ieri è stato assegnato con una prova d’anticipo il primo dei due titoli mondiali in palio: Northstar III del socio YCCS Peter Dubens è già matematicamente vincitore del Rolex IMA Maxi Grand Prix World Championship 2026. Il nuovo JV76, al debutto in occasione della Maxi Yacht Rolex Cup, ha costruito il proprio vantaggio con quattro vittorie consecutive nelle prime quattro prove.

“Sono undici anni che partecipo a questo evento con Peter Dubens e questo titolo è il coronamento di un grande lavoro - ha dichiarato Nick Rogers, tattico di Northstar III, al termine della prova - Il team è stato straordinario e dietro a questo progetto c’è l’impegno di tante persone, che hanno lavorato duramente per arrivare fin qui. Northstar III è una barca fantastica e sappiamo di avere ancora molto da scoprire e da imparare per riuscire a sfruttarne fino in fondo il potenziale - ha concluso il plurimedagliato velista inglese - Siamo davvero orgogliosi e molto felici di questo risultato".﻿

Ieri Jolt ha reagito nel migliore dei modi, imponendosi in entrambe le regate a bastone, tuttavia il quinto e il quarto posto di Northstar III sono stati sufficienti per assicurargli il titolo prima della giornata conclusiva. Nella prima prova Jolt ha preceduto Proteus e il wallyrocket71 Django 7x mentre nella seconda alle sue spalle hanno concluso Balthasar e ancora Django 7x. La classifica del Mondiale vede Northstar III al comando con 13 punti, davanti a Jolt con 21 e Balthasar con 23.

Situazione ancora aperta nel Rolex IMA Maxi 1 World Championship, dove Leopard 3 ha vissuto una giornata perfetta vincendo entrambe le prove. Nella prima il Farr 100 ha preceduto i WallyCento V e Galateia; nella seconda Galateia ha chiuso al secondo posto davanti a My Song. La doppietta permette a Leopard 3 di presentarsi alla giornata finale in testa alla classifica con 12 punti, quattro di vantaggio su V e cinque sul campione del mondo in carica Galateia.

Tra i Maxi 3 Artemis Bleu di James Neville ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva, precedendo Manticore e Twin Soul B, tornato regolarmente in regata dopo il ritiro di causato da un’avaria al timone. Artemis Bleu consolida così il primato con 8 punti, seguito da Manticore con 11 e Astra I con 13.

Nei Maxi 4 secondo successo consecutivo per Yoru di Luigi Sala, che ha preceduto Why Not e Fra Diavolo. Yoru rafforza il comando della classifica provvisoria con 6 punti, davanti a Fra Diavolo con 9 e Why Not con 13.

La serie di vittorie di H2O nei Maxi 5 è stata interrotta oggi dallo Swan 651 Lunz am Meer che ha preceduto il leader della classifica di classe per appena 23 secondi in tempo compensato, con Shirlaf al terzo posto. Il 78 piedi di Riccardo De Michele conserva comunque saldamente il comando della classifica con 5 punti, seguito da Lunz am Meer con 9 e Shirlaf con 11,2.

Tra i Multihull Highland Fling XVIII ha centrato la terza vittoria consecutiva precedendo Allegra di 1 minuto e 47 secondi in tempo compensato, mentre il trimarano Sophia ha concluso al terzo posto. Highland Fling XVIII guida la classifica con 6 punti, davanti ad Allegra con 8 e Sophia con 11.

Oggi, sabato 12 settembre, ultima prova in programma e a seguire, in serata, cerimonia di premiazione in Piazza Azzurra.

L.P.

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