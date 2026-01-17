“Il giudice sportivo, preso atto della comunicazione di ritiro dal campionato di Serie A maschile, inviata in data 8 gennaio 2026 dalla società Rugby Noceto Fc Soc.Coop..; in applicazione dell’art. 29/1 lett. g) del Regolamento di Giustizia e della Circolare informativa 2025/26 al punto 10.1, la società viene sanzionata con l’esclusione dal campionato di Serie A maschile e con la sanzione pecuniaria di 4mila euro”

Con questo comunicato, è arrivata l'ufficialità dell'addio alla Serie A di rugby del Noceto, che disputatava il girone 2 e che domani avrebbe dovuto affrontere l'Amatori Alghero.

Per questo, il XV algherese avranno una domenica libera e torneranno in campo domenica 25 gennaio, alle 13.30, sul campo dell'Amatori&Union Milano per la giornata numero 9.

