Turno di riposo per l'Amatori Rugby AlgheroIl ritiro del Noceto dal campionato concede una domenica libera al XV algherese
“Il giudice sportivo, preso atto della comunicazione di ritiro dal campionato di Serie A maschile, inviata in data 8 gennaio 2026 dalla società Rugby Noceto Fc Soc.Coop..; in applicazione dell’art. 29/1 lett. g) del Regolamento di Giustizia e della Circolare informativa 2025/26 al punto 10.1, la società viene sanzionata con l’esclusione dal campionato di Serie A maschile e con la sanzione pecuniaria di 4mila euro”
Con questo comunicato, è arrivata l'ufficialità dell'addio alla Serie A di rugby del Noceto, che disputatava il girone 2 e che domani avrebbe dovuto affrontere l'Amatori Alghero.
Per questo, il XV algherese avranno una domenica libera e torneranno in campo domenica 25 gennaio, alle 13.30, sul campo dell'Amatori&Union Milano per la giornata numero 9.