Prestigiosa medaglia d’argento per il Portacolori dell’Aragon Sports Academy, il turritano Francesco Zara, al Trofeo Coni 2026, nel campionato nazionale di sparring-IO disputato dal 4 al 7 ottobre a Marina di Ginosa (TA). Una manifestazione a livello nazionale riservata a tutti gli atleti under 14 nelle diverse discipline sportive riconosciute dal Coni. Il giovane pugile di Porto Torres ha conquistato tre vittorie contro i pugili pari età di Campania , Lombardia e Trentino, raggiungendo la finalissima contro il rappresentante della Sicilia e appartenente alla palestra delle Fiamme oro. Un incontro equilibrato concluso con un verdetto discusso che ha premiato la boxe più lineare dell’avversario, nonostante Zara avesse espresso un pugilato tecnicamente più vario. Un risultato significativo considerando che il pugilato non è la sua disciplina principale. L’atleta turritano milita infatti anche nella Dinamo 2000 di Sassari, società di pallacanestro, e nel 2026 ha ottenuto la convocazione nella rappresentativa giovanile sarda under 14, prendendo parte al Trofeo delle province.

L’argento conquistato completa un’annata ricca di successi per l’Aragon Sports Academy, guidata dal tecnico Pierluigi Zara: dal titolo italiano Under 19 di Sara Roggio, convocata anche in Nazionale, ai due titoli italiani di Gym Boxe conquistati da Massimo Serra e Luca Azzarelli. Risultati che confermano l’ottimo lavoro svolto della giovane società.

© Riproduzione riservata