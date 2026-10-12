

Termina in parità l'esordio stagionale nel girone A della Serie C femminile della Women Torres, che sul campo del Lesmo impatta per 2-2. Una gara approcciata benissimo dalle rossoblù che sono andate sul 2-0 nel primo tempo grazie alla doppietta di Giaquinto. Nella ripresa, però, il Lesmo viene fuori ha sfruttato la superiorità numerica per l'espulsione di Telarini poco prima del riposo in seguito alla seconda ammonizione. Resta un punto prezioso vista la qualità dell'avversaria.

Davvero un peccato perché nella prima frazione la squadra sassarese aveva controllato il match. Subito in rete con l'incornata di Giaquinto su assist di Forciniti, la Women Torres ha raddoppiato al 43' sempre con Giaquinto, brava a sfruttare un errore in disimpegno delle padrone di casa.

Persa Telarini per doppia ammonizione, le rossoblù allenate da Riu ha dovuto affrontare la ripresa in ifnferiorità numerica e il Lesmo ha subito accorciato le distanze con Bruno dopo un batti e ribatti in area. Al 73' il pareggio del Lesmo su rigore realizzato da Pedron.

© Riproduzione riservata