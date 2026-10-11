Cos, Ruggeri: «Grande partita di sacrificio, ci è mancata solo un po’ di cattiveria»Si chiude a reti inviolate la sfida contro l’Afragolese: «Abbiamo avuto le nostre occasioni ma non le abbiamo concretizzate, ora testa alla sfida di Roma col trastevere»
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Nicola Ruggeri, vice allenatore della Cos, ha guidato la squadra al posto di Francesco Loi, assente per motivi personali. Nel dopo gara commenta così lo 0-0 contro l’Afragolese: «Abbiamo giocato bene, perché abbiamo interpretato la partita proprio come volevamo, in modo diverso dalla gara precedente. L’unica cosa che ci è mancata è stata quel pizzico di cattiveria per andare a fare gol. Per il resto non posso dire niente alla squadra, perché ha interpretato la partita come le avevo chiesto. Abbiamo combattuto su ogni pallone e siamo andati ad aggredirli. Abbiamo avuto le nostre occasioni da gol, purtroppo non siamo stati bravi a metterla dentro.»
«Non posso rimproverare niente ai ragazzi, hanno fatto una grande partita di sacrificio e di voglia. Vogliamo uscire da questa situazione al più presto. Siamo stati un po’ sfortunati, ma l’importante è che la squadra sia viva e sia sul pezzo. Prima o poi arriverà anche il nostro momento. Ne usciamo solo con il lavoro durante la settimana e con la voglia di venirne fuori una volta per tutte».
Ruggeri ha speso parole anche per gli avversari: «Devo fare i complimenti alla squadra. L’Afragolese è una bella squadra, tosta, di esperienza, molto sveglia. Noi siamo stati bravi, perché alla fine hanno fatto mezzo tiro in porta quasi a fine partita. Per il resto il nostro portiere non ha fatto una parata.»
Lo sguardo è già alla prossima gara: «Ora pensiamo a martedì, perché domenica ci aspetta una bella battaglia a Roma contro il Trastevere. Ci alleneremo bene e ci prepareremo per questa partita».