Prima giornata di andata nel torneo di Serie B regionale di basket femminile. Il bilancio è di due vittorie casalinghe e due esterne.

Prova di forza. È quella di Astro Cagliari e Antonianum Quartu, vittoriose tra le mura di casa, rispettivamente contro Settimo e Mercede Alghero. Il quintetto allenato da Stefano Cuncu vince nettamente con il punteggio di 89-36. Gara controllata dalle padrone di casa sin dai primi minuti, con l'allungo deciso che arriva già poco prima dell’intervallo (39-21 al 20’); Astro che prende il volo nella seconda parte di gara, fino al +53 finale, grazie anche ai 29 punti realizzati da Demetrio Blecic. Le quartesi, invece, si impongono per 74-44 contro la compagine catalana. Il quintetto allenato da Jean Patrick Sorrentino parte forte e al 10’ è già sul +14 (24-10). Ulteriore allungo prima dell’intervallo (43-25 al 20’) e scatto decisivo nel terzo quarto (57-36 al 30’). Il finale è di controllo. Nelle fila dell’Antonianum, da segnalare i 30 punti firmati da Corso.

Colpi esterni. Vincono in trasferta Su Planu e Fenix Sassari. Le selargine espugnano il parquet della Dinamo Lab Sassari con il punteggio di 41-50, al termine di 40’ passati a condurre. Dopo il 7-12 dei primi 10’, le ragazze allenate da Emanuela Peretti portano il loro vantaggio sopra la doppia cifra nei quarti centrali (22-35 al 20’ e 28-46 al 30’). Nel finale le sassaresi cercano di ridurre il margine, chiudendo sul -9. Top scorer della gara è Putzu, del Su Planu, con 17 punti. Infine, la Fenix batte la SAP Alghero per 51-80. Prima parte di gara con le sassaresi avanti, senza mai riuscire a infliggere un break decisivo (14-21 al 10’ e 31-38 al 20’). Il break che chiude la gara arriva nel terzo quarto (39-64 al 30’), con il quintetto guidato da Giangiorgio Cadoni che allunga fino al +29 della sirena finale. Sassaresi trascinate dai 27 punti di Martellini.

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