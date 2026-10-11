Si interrompe dopo due giornate la striscia vincente della Pallacanestro Sennori nel campionato di Serie B Interregionale. Dopo i successi esterni contro Borgomanero e Crocetta Torino, i Tauri di Fabrizio Longano incassano il primo ko stagionale, travolti per 105-63 da Oleggio nel debutto casalingo al nuovo Palasport di Montigeddu, a Sorso.

Un passivo pesante, maturato soprattutto nel secondo quarto, quando la formazione piemontese ha preso definitivamente il largo.

Sennori parte infatti con buona intensità e, grazie a una serie di conclusioni dall'arco, riesce a costruire un primo vantaggio sul 16-9. Oleggio, però, reagisce prontamente e ristabilisce la parità alla prima sirena (22-22). Da quel momento la partita cambia volto: gli ospiti aprono il secondo periodo con un parziale di 9-0 e, dopo un tentativo di risposta dei romangini, piazzano un altro break di 18-0 che indirizza la sfida. All'intervallo il tabellone segna 52-33 per i piemontesi, capaci di concedere appena 11 punti ai padroni di casa nella seconda frazione. Il copione non cambia nella ripresa: Oleggio continua a trovare soluzioni efficaci in attacco, allunga fino al +28 sul 68-40 e chiude il terzo quarto con un vantaggio ormai incolmabile (84-50). Negli ultimi dieci minuti gli ospiti amministrano il margine, superando anche quota cento. Tra i protagonisti della vittoria spicca Vogogna, autore di 20 punti.

Sennori: Fabris 2, Puggioni 5, Fetah ne, Sahud 8, Merella 7, Casu 9, Musso 5, Busi 2, Kamate 12, Biolchini 13. Allenatore Longano

Oleggio: Chouenkam 17, Bandirali 6, Vogogna 20, Karem 15, Niang 12, Gulic 11, Antelli, Firpo 8, Nicolodi 3, Costaglione 9, Fumagalli 4. Allenatore Catalani

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