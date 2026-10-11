Tre risultati diversi per le tre squadre sarde impegnate nel campionato nazionale di Serie A2 di tennis a squadre maschile.
Seconda sconfitta per il Tc Terranova. Nel girone 4, gli olbiesi perdono 5-1 sui campi dello Junior Tennis Perugia.
Arriva invece la seconda vittoria per il Tc Alghero MP Finance che, all'esordio casalingo, batte 5-1 l'Amp Pavia nel girone 5.
Nel girone 8, primo punto stagionale per la Torres Città dei Candelieri èAmbiente, che pareggia 3-3 a Sassari contro il Tc Padova.

Junior Tennis Perugia-Tc Terranova 5-1.
Nikodije Trivunac b. Leonardo Mazzucchelli 6-0, 6-0
Giulio Casucci b. Daniel Frasconi 6-2, 6-4
Mats Hans Moraing (T) b. Tomas Gerini 6-4, 6-3
Mihailo Trivunac b. Andrea Calcagno 6-4, 7-6(7)
Gerini/Skander Mansouri b. Calcagno/Federico Salomone 6-0, 6-2
Casucci/N.Trivunac b. Moraing/Frasconi 7-6(5), 6-2

Tc Alghero MP Finance-Amp Pavia 5-1.
Fabrizio Andaloro b. Mate Valkusz 6-3, 6-3
Gabriele Maria Noce b. Daniele Chiappini 6-3, 6-1
Lorenzo Carboni b. Riccardo Bonadio 6-2, 6-4
Giovanni Enrico Boi (P) b. Michele Fois 6-1, 6-4
Andaloro/Carboni b. Boi/Bonadio 7-5, 6-4
Fois/Noce b. Valkusz/Chiappini 7-6(6), 7-5

Torres Città dei Candelieri èAmbiente-Tc Padova 3-3.
Alexander Binda b. Lorenzo Ferri 5-7, 6-1, 6-4.
Matteo Mura (T) b. Federico Zuin 6-1, 6-0
Alberto Barroso Campos (T) b. Giuseppe La Vela 7-5, 6-1
Jacopo Menegazzo b. Andrea Cherchi 7-6(1), 7-6(3)
La Vela/Binda b. Ferri/Andrea Oronti 6-2, 6-4
Barroso Campos/Mura (T) b. Zuin/Menegazzo 6-0, 6-1

© Riproduzione riservata