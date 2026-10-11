La Virtus Cagliari regala la prima gioia al basket sardo in A2 FemminileSul piano individuale spicca la prestazione di Serafyma Tykha
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Arriva dalla Virtus Cagliari la prima vittoria sarda nel campionato di Serie A2 Femminile. Dopo un fine settimana segnato dalle sconfitte di Cus Cagliari, San Salvatore Selargius e Mercede Alghero, la formazione di Fabrizio Staico riesce a invertire la tendenza, imponendosi per 85-77 su Vicenza nel debutto casalingo al PalaRestivo.
Un successo meritato, costruito grazie a un avvio particolarmente efficace e difeso nei momenti in cui le ospiti hanno provato a riaprire la partita. La Sardegna Marmi parte infatti a ritmi elevati e dopo appena sette minuti raggiunge già le 16 lunghezze di vantaggio. Vicenza, però, non si lascia scoraggiare e trova soprattutto in Fusari i canestri per ridurre progressivamente il divario, tornando fino al -5 nel corso del secondo quarto.
La reazione delle venete prosegue anche dopo l'intervallo, nonostante il tentativo di allungo delle cagliaritane, ispirato da Bremaud e Tykha. Peserico riporta Vicenza a un solo possesso di distanza (54-51), ma la Virtus riesce a riprendere il controllo della gara e a ricostruire un margine rassicurante. Nelle battute conclusive sono soprattutto Bremaud e Malintoppi a mettere al sicuro il risultato, spegnendo le ultime speranze di rimonta delle ospiti.
Sul piano individuale spicca la prestazione di Serafyma Tykha, che abbina 18 punti a 7 assist. Altrettanto importante il contributo di Carla Bremaud, anche lei a quota 18 con il 50% al tiro, mentre Mounia El Habbab sfiora la doppia doppia con 14 punti e 9 rimbalzi.
Per le biancoblù è il primo successo stagionale, arrivato dopo la beffarda sconfitta sul campo della Futurosa Trieste.
Virtus Cagliari-Vicenza 85-77
Sardegna Marmi Cagliari: El Habbab 14, Bremaud 18, Ceccarelli 11, Tykha 18, Coser 10, Deidda ne, Setzu ne, Scano ne, Mattera 4, Pellegrini Bettoli, Malintoppi 10. Allenatore Staico
A.S. Vicenza: Sepp 1, Lalic 10, Zanetti 19, Diakhoumpa 2, Fusari 15, Meggiolaro 2, Tau 2, Spagnoli 4, Peserico 8, Daidone 14. Allenatore Sacchi
Parziali: 25-21; 44-38; 64-54