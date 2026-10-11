Arriva dalla Virtus Cagliari la prima vittoria sarda nel campionato di Serie A2 Femminile. Dopo un fine settimana segnato dalle sconfitte di Cus Cagliari, San Salvatore Selargius e Mercede Alghero, la formazione di Fabrizio Staico riesce a invertire la tendenza, imponendosi per 85-77 su Vicenza nel debutto casalingo al PalaRestivo.

Un successo meritato, costruito grazie a un avvio particolarmente efficace e difeso nei momenti in cui le ospiti hanno provato a riaprire la partita. La Sardegna Marmi parte infatti a ritmi elevati e dopo appena sette minuti raggiunge già le 16 lunghezze di vantaggio. Vicenza, però, non si lascia scoraggiare e trova soprattutto in Fusari i canestri per ridurre progressivamente il divario, tornando fino al -5 nel corso del secondo quarto.

La reazione delle venete prosegue anche dopo l'intervallo, nonostante il tentativo di allungo delle cagliaritane, ispirato da Bremaud e Tykha. Peserico riporta Vicenza a un solo possesso di distanza (54-51), ma la Virtus riesce a riprendere il controllo della gara e a ricostruire un margine rassicurante. Nelle battute conclusive sono soprattutto Bremaud e Malintoppi a mettere al sicuro il risultato, spegnendo le ultime speranze di rimonta delle ospiti.

Sul piano individuale spicca la prestazione di Serafyma Tykha, che abbina 18 punti a 7 assist. Altrettanto importante il contributo di Carla Bremaud, anche lei a quota 18 con il 50% al tiro, mentre Mounia El Habbab sfiora la doppia doppia con 14 punti e 9 rimbalzi.

Per le biancoblù è il primo successo stagionale, arrivato dopo la beffarda sconfitta sul campo della Futurosa Trieste.

Virtus Cagliari-Vicenza 85-77

Sardegna Marmi Cagliari: El Habbab 14, Bremaud 18, Ceccarelli 11, Tykha 18, Coser 10, Deidda ne, Setzu ne, Scano ne, Mattera 4, Pellegrini Bettoli, Malintoppi 10. Allenatore Staico

A.S. Vicenza: Sepp 1, Lalic 10, Zanetti 19, Diakhoumpa 2, Fusari 15, Meggiolaro 2, Tau 2, Spagnoli 4, Peserico 8, Daidone 14. Allenatore Sacchi

Parziali: 25-21; 44-38; 64-54

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