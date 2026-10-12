Torna la Coppa Italia di Promozione e di Eccellenza. In Promozione, mercoledì ottobre si giocano alle 16 le gare di andata degli ottavi di finale Arzachena-Castelsardo, Campanedda-Monte Alma, Thiesi-Macomer, Ovodda-Ozierese, Accademia Sulcitana-Aniochense, Ferrini-Cagliari-Sant'Elena, e alle 17 Selargius-Cannonau-Ierzu e Arborea-Samugheo.

In Eccellenza si gioca invece la settimana successiva, il 21 ottobre, alle 16 con le gare di ritorno dei quarti di finale. In programma Santa Teresa-Calangianus, ( andata 0-0), Alghero-Bonorva (3-2), Tortolì-Nuorese (2-0) e Villacidrese-Iglesias (0-1).

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