Nel derby di Serie B maschile di futsal, la San Sebastiano Ussana piega il Monastir per 4-8. Dopo meno di un minuto, Casu A. ci prova dalla distanza, Valdes respinge. Al 2’ è Nurchi ad affacciarsi dalle parti di Putzulu, fuori. Nemmeno un paio di secondi e sugli sviluppi di un angolo battuto da Mura, è Bringas a mandare alto. Al 3’ azione manovrata da Murroni, Monetto e Deiana, con quest’ultimo che manca il gol per un soffio. Un minuto dopo anche Atzeni L. sfiora la rete, che arriva al 6’: Valdes blocca la prima conclusione di Monetto ma, sulla respinta, la palla termina dalle parti di Atzeni M. che non sbaglia. All’8’ gli uomini di mister Casu replicano con Monetto, ma la gioia del doppio vantaggio dura pochissimo, grazie alla risposta di Marongiu che trasforma il risultato in 1-2. Al 13’ uscita errata di Valdes e Casu A. allunga ulteriormente. Il tabellino viene poi messo in ghiaccio da Atzeni L. che, al 14’, firma l’1-4. Nella ripresa la compagine del tecnico Perra parte forte, con l’obiettivo di ribaltare la sorte del match. Al 4’ il Monastir si ritrova in inferiorità numerica a causa dell’espulsione per doppio giallo di Nurchi, ma gli avversari non riescono a sfruttare l’uomo in più per allargare ulteriormente le distanze. Al 6’ prima Bringas in semi rovesciata, poi Sirigu, provano a sorprendere Putzulu, ma nessuno dei due riesce nell’intento. All’8’ Sanna serve una palla golosissima ad Atzeni M. che, solo sul secondo palo, segna la quinta marcatura ussanese. Appena 18” dopo e Putzulu, sfruttando a proprio vantaggio il portiere di movimento messo in campo dai padroni di casa, calcia dalla sua porta ed è 1-6. Nemmeno il tempo di festeggiare e il Monastir, dopo una bella giocata coordinata da Cogotti, Sau e Bringas, trova il gol proprio col numero 14. Al 12’ un guizzo di Cogotti riapre l’incontro con la rete del 3-6. Cinque giri di lancette più tardi Sanna punisce ancora i monastiresi e pochissimo dopo anche Atzeni M. infligge un’altra marcatura ai biancoblu. L’ultima rete arriva al 18’ con Cogotti che cambia ancora una volta il risultato finale, portandolo sul 4-8, ma il suo centro non basta per dare una botta di carica ai suoi. Al triplice fischio il derby è della San Sebastiano Ussana. Sabato pomeriggio da dimenticare per Nurchi e compagni, che da lunedì torneranno in campo per preparare la prossima sfida. Il prossimo weekend si vola in trasferta nel Lazio, contro la Velletri Technology.

IL TABELLINO

MONASTIR 1983: Valdes, Nurchi, Bringas, Mura, Cogotti, Mereu, Sau, Santoni, Marongiu, Sirigu, Casti, Deidda. Allenatore: Simone Perra.

SAN SEBASTIANO USSANA: Putzulu, Deiana, Casu A., Atzeni L., Monetto, Sarais, Sanna, Murroni, Atzeni M., Lintas, Cabrera, Olla. Allenatore: Simone Casu. Marcatori: 5'45' pt Atzeni M. (S), 7'32" pt Monetto (S), 8'02" pt Marongiu (M), 12'10" pt Casu A. (S), 13'19" pt Atzeni L. (S), 7'06" st Atzeni M. (S), 7'24" st Putzulu (S), 7'31" st Bringas (M), 11'59" st Cogotti (M), 16'48" st Sanna (S), 16'50" st Atzeni M. (S), 17'20" st Cogotti (M). Ammoniti: Mura (M), Marongiu (M), Atzeni L. (S), Atzeni M. (S), Sau (M); espulso Nurchi (M) al 3'04" st. Arbitri: Tommaso Maria Leonardi della sezione di Milano e Luca Rascallà della sezione di Aprilia.

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