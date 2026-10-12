In Sardegna la svolta delle case green deve fare i conti con un patrimonio abitativo in larga parte costruito oltre quarant’anni fa. Il richiamo della Commissione europea all’Italia riporta al centro dell’attenzione un tema in cui si intrecciano consumi, bollette e capacità delle famiglie di finanziare i lavori. Prima ancora dei cantieri, però, manca una risposta nazionale: il piano che deve indicare come accompagnare la riqualificazione degli edifici.

Il primo ottobre Bruxelles ha inviato un parere motivato all’Italia e ad altri otto Stati membri per la mancata presentazione della bozza del Piano nazionale di ristrutturazione, prevista dalla direttiva sulla prestazione energetica degli edifici, conosciuta come “case green”. La scadenza era il 31 dicembre 2025. Dopo la prima contestazione di marzo, la Commissione ha inoltrato una nuova lettera di richiamo. Il ritardo riguarda uno strumento che deve definire interventi, investimenti e percorso verso un patrimonio edilizio “decarbonizzato” entro il 2050.

Il ritardo

Per l’Isola non è una sfida facile. In base alle indicazioni fornite dal Siape, banca dati di Enea, l’agenzia nazionale per l’energia, sono 25.072 gli attestati di prestazione energetica: il 17,5% riguarda immobili in classe F e il 19,8% in classe G. Sommate, le due categorie meno efficienti raggiungono il 37,3%. Le classi migliori rappresentano invece circa il 14%. È una fotografia da leggere con attenzione: riguarda gli immobili residenziali certificati nell’anno, non tutte le abitazioni sarde. Non si può dire quindi che il 37,3% dell’intero patrimonio regionale appartenga alle classi F e G. Segnala comunque una presenza consistente di immobili con prestazioni energetiche basse fra quelli sottoposti a certificazione. A spiegare le dimensioni della sfida contribuisce l’età delle case. Nell’analisi diffusa nel 2024 dall’Ufficio studi di Confartigianato Sardegna, il 61,3% delle abitazioni occupate, circa 442.700 unità, risulta costruito prima del 1980. Sei immobili su dieci hanno più di 44 anni.

Massimiliano Rais

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