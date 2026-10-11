Dopo cinque giornate, in testa al campionato di Eccellenza ci sono tre squadre a quota 11, tutte ancora imbattute.

Il Santa Teresa Gallura pareggia 0-0 in casa con l’Alghero e il Lanusei chiude senza reti la sfida con la Nuorese. Ne approfitta l’Ilvamaddalena, che vince 2-0 sul campo del Taloro Gavoi e aggancia le due capolista. Gli isolani chiudono la partita nei primi minuti. Al 4' Galic segna alle spalle del portiere su cross da destra di Casazza. All’8' Animobono colpisce al volo un cross da sinistra di Fragnelli e firma il raddoppio.

A un punto dalla vetta c’è il Bonorva, che vince 2-0 a Tempio con le reti di Pavone e Camara, entrambe nel primo tempo. Al Monteponi l’Iglesias batte 1-0 il Tortolì grazie a un gol di Capellino al 23' e sale a 9 punti, ancora senza sconfitte.

Finisce 2-2 tra Atletico Uri e Villacidrese. Gli ospiti passano in vantaggio con Cannas, poi l’Uri ribalta il risultato con Mascia e con Saba su rigore, chiudendo il primo tempo sul 2-1. Nella ripresa Caddeo firma il pareggio della Villacidrese.

Il Terralba supera 3-1 il Calangianus. Mereu porta avanti i padroni di casa all’11' del primo tempo. Nella ripresa il Terralba allunga con Corda al 2' e con un’autorete al 6'. Per il Calangianus segna Mauro.

Il Villasimius batte 1-0 l’Usinese con un gol di Porcheddu al 39'.

In fondo alla classifica, Nuorese e Tempio sono ancora senza vittorie.

Risultati

Atletico Uri – Villacidrese 2-2

Iglesias – Tortolì 1-0

Lanusei – Nuorese 0-0

Santa Teresa Gallura – Alghero 0-0

Taloro Gavoi – Ilvamaddalena 0-2

Tempio – Bonorva 0-2

Terralba – Calangianus 3-1

Villasimius – Usinese 1-0

Classifica

Santa Teresa Gallura, Lanusei e Ilvamaddalena 11; Bonorva 10; Iglesias 9; Atletico Uri 8; Terralba e Villasimius 7; Alghero, Calangianus e Taloro Gavoi 6; Villacidrese 5; Tortolì e Usinese 4; Nuorese 2; Tempio 1.

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