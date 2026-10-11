L'Arborea batte 2-0 il Samugheo e aggancia il Selargius in testa alla classifica, con entrambi i gol arrivati nella ripresa dopo lo 0-0 del primo tempo. Il Selargius, nel posticipo delle 18:15, non va oltre lo 0-0 con il Castiadas. Le due capolista sono a quota 13, ancora imbattute. Il Selargius ha la miglior difesa del girone, con soli 2 gol subiti.

A un punto dalla vetta c'è la Ferrini, che supera 3-1 l'Antiochense dopo aver chiuso il primo tempo sul 2-0. Con 14 reti segnate ha il miglior attacco del campionato. Il Sant'Elena vince 2-0 sul campo del Vecchio Borgo Sant'Elia, già in vantaggio all'intervallo, e sale a 10 punti.

Giornata di prime vittorie stagionali. L'Accademia Sulcitana travolge per 5-1 l'Atletico Masainas, dopo il 2-0 del primo tempo. L'Uta batte 3-1 la Tharros ribaltando nella ripresa l'1-1 dell'intervallo. Nel match delle 16:30 il Cus Cagliari supera 4-2 l'Arbus Guspini Costa Verde. Finisce 0-0 tra Cannonau Jerzu e Atletico Cagliari.

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