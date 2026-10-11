Prima categoria girone A, la capolista Decimo 07 al terzo successo consecutivoA inizio gara i padroni di casa si sono resi pericolosi con Tupponi e Niang
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Tre punti preziosi per il Decimo 07 (allenato da Riccardo Spini), sul campo dell’Himalaya. Per la capolista del girone A della Prima categoria, è il terzo successo consecutivo.
A inizio gara i padroni di casa si sono resi pericolosi con Tupponi e Niang. Al 27' passa invece il Decimo con rete di Licciardo. L’Himalaya si spinge in avanti alla ricerca del pari. Al 14' della ripresa raddoppia invece il Decimo con D’Agostino.
A 13 minuti dalla fine i locali dimezzano lo svantaggio con Corona. Nel finale occasioni da ambo le parti col risultato che non cambia. Da rilevare la buona prestazione anche l’Himalaya, ferma con un punto in classifica.