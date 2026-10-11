Alexander Weis e Joelle Lilly Sophies Steur sono i vincitori del terzo dei cinque tornei Itf Combined inseriti nella manifestazione Forte Village Tennis Project, organizzata da Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna. Dopo quella disputata in primavera, domenica 13 settembre è ripartita sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula la seconda sessione di tornei internazionali che, dopo la pausa della scorsa settimana, proseguirà fino a domenica 25 ottobre.

Successo in rimonta per il 29enne italiano Weis, che si è imposto 1-6, 7-5, 6-1 sulla testa di serie numero 1, Daniel Michalski, e ha conquistato il primo titolo dell’anno e il settimo in carriera (tutti su terra), mentre il davisman polacco resta a quota 18, tutti vinti sul rosso (3 quest’anno) e ben sette di questi proprio a Santa Margherita di Pula.

Nel femminile, intanto, la tedesca Steur, numero 3 del seeding, ha dovuto lottare per 4h27' prima di avere la meglio sulla svedese Lisa Zaar, numero 4 del tabellone, per 7-6(1), 3-6, 7-6(3).

Gli Itf Combined del Forte Village proseguono oggi con il primo turno di qualificazione del quarto torneo maschile.

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