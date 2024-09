Diversi atleti di Sinnai sono stati protagonisti in questi giorni a Misano, Cervia e all’Asinara, cogliendo buoni risultati in diverse specialità.

A Misano Adriatico si è svolta la Trifecta Spartan Weekend: tre gare ad ostacoli su differenti distanze, sui 21 km con 30 ostacoli, 10 km con 25 ostacoli e 5 km con 20 ostacoli. Nove gli atleti in gara della Sport Planet di Sinnai che hanno fatto molto bene: Andrea Palmas (coach), Manuela Erriu, Aurora Olla, Eleonora Mallocci, Elena Zuddas, Fabrizio Spanu, Consuelo Melis, Christian Spissu e Carlo Angius.

A Cervia, Marco Asuni ha disputato l'Ironman Italy (3,8 km nuoto – 180 km di bici – 42 km di corsa) in meno di 12 ore.

All’Asinara, Katia Cannas si è classificata nona assoluta e seconda di Categoria M3: dall'Asinara a Cala Reale 14.4 km di corsa a Fornelli, seguiti da 1.7 km di nuoto sino all'isola Piana. Quindi 1,6 km di corsa trail e poi ancora nuoto 900 metri.

«Tanta partecipazione – ha detto l'assessore allo Sport Alessio Serra – con tanti buoni risultati. Gareggiare anche nella Penisola è un motivo di soddisfazione per il nostro movimento sportivo, oltretutto in competizioni durissime».

