Alessandro Saddi, Eleonora Mallocci ed Elena Zuddas, tutti tesserati con la Sport Planet Sinnai, hanno conquistato il titolo italiano di categoria al Campionato Italiano OCR (corsa con ostacoli) Standard 2025. Alla manifestazione hanno partecipato oltre 200 atleti da tutta Italia.

«Un’emozione unica», racconta Alessandro Saddi, «una corsa di dieci chilometri con circa 400 metri di dislivello positivo e tantissimi ostacoli da superare. Il percorso si è sviluppato nello splendido scenario della miniera di Iglesias. È stato fantastico: mi sono divertito tantissimo. Un ambiente incredibile, organizzazione perfetta e ricchi premi. Vincere il titolo italiano della mia categoria è stato un grande onore. Bravissime anche le mie compagne di squadra, Elena Zuddas ed Eleonora Mallocci, anche loro salite sul primo gradino del podio».

Per la prima volta, la Miners Obstacle Race 2025 ha ospitato il Campionato Italiano OCR Standard, rappresentando una tappa fondamentale per la promozione e lo sviluppo del mondo degli Obstacle Sports, una disciplina in rapida crescita.

Il titolo di campione italiano assoluto è andato al favoritissimo Loris Pintarelli, che ha preceduto Emilio Pagnotta. Il movimento OCR guarda ora a un traguardo ambizioso: il possibile debutto olimpico a Los Angeles 2028.

