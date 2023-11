Nuovo sabato di campionato per le squadre sarde di futsal, compresa la Leonardo che torna a giocare dopo il turno infrasettimanale. I cagliaritani, reduci dalla sconfitta contro il Petrarca per 3-2, fanno visita al Lecco domani alle ore 15 per la sesta giornata di Serie A2 Élite.

Serie A2. Trasferta anche per il Sestu Città Mediterranea in Serie A2. Dopo due pareggi in casa, la squadra allenata da Casu affronta l'Aosta domani alle 16.45.

Serie B. C'è Chi Ciak Serramanna e Futsal Alghero vanno a caccia della prima vittoria in campionato nel derby sardo in programma a Decimo alle 16. Il CCC è ancora a quota zero punti, mentre la formazione di Monti ha ottenuto un punto in trasferta e una sconfitta nello scorso turno. Scontro ad alta quota per il Sardinia Futsal, primo nel girone A e a pari punti con il Real Five Rho che sfida domani alle ore 15. Nel girone E, la Jasnagora vuole proseguire l'avvio positivo di stagione (primo posto a punteggio pieno) nella trasferta di Pomezia contro il Mirafin alle 16. Impegno esterno anche per il Domus Chia contro il Club Sport Roma alle 17. Gare casalinghe per Elmas (alle 17 contro l'Atletico Grande Impero), Città di Cagliari (alle 16 contro il Cures) e nel girone B per il Monastir (contro il Compagnia Malo).

Serie C1. Dopo la pausa dedicata alla Coppa Italia, ritorna il campionato di C1. Si parte alle 16 con la sfida tra Quartu e Villasor. Alle 17 la Villacidrese seconda ospita la capolista San Sebastiano Ussana. Villaspeciosa-Cus Cagliari (alle 17.30), Ichnos Sassari-Happy Fintess (alle 18.30) e Futsal 4 Mori-Fanni Futsal Sassari (alle 19) le altre partite in programma della quarta giornata. Turno di riposo per il Babylon.

Femminile. Prime in classifica a pari punti nel girone A di Serie B, Mediterranea e Athena Sassari giocano entrambe domenica in trasferta rispettivamente contro l'Infinity Futsal Academy (alle 14) e la Futsal Hurricane (alle 18). Alle 13, la Jasnagora sfida al PalaConi la Virtus Romagna. Nel girone B, l'Arzachena fa visita al Cus Pisa, mentre lo Shardana Futsal riceve la Vis Fondi.

