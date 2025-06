Sfumato il sogno ripescaggio, l’Olbia è costretta a tornare con i piedi per terra e a rispolverare l’idea che la Serie C potrà essere conquistata solo vincendo il prossimo campionato di Serie D.

Ma per farlo sarà necessario superarsi, anche perché vincere i playoff non garantisce il salto di categoria ma solo la possibilità di entrare in graduatoria per eventuali ripescaggi. In quest’ottica, il direttore sportivo Manuel Gonzalez ha iniziato a fare mercato a partire dai giocatori reduci dall’ultima stagione che il club vorrebbe trattenere: i nomi sono stati fatti nella conferenza stampa di due settimane fa, durante la quale, oltre a presentare l’allenatore Lucas Gatti, la società ha svelato i piani per il futuro.

Ai vari Ragatzu, Biancu, Arboleda, Buschiazzo e De Grazia potrebbe tuttavia aggiungersi Costanzo. L’attaccante classe 2002, che con 10 reti realizzate ha chiuso l’anno col titolo di capo cannoniere dei bianchi, sarebbe stato sondato da diversi club anche di Serie C, ma con la proposta giusta potrebbe rinnovare il contratto con l’Olbia, in scadenza a fine mese. Nella conferenza stampa del 3 giugno Gonzalez ha ammesso “di non avere a disposizione un budget altissimo”, ma le parti sembrerebbero vicine a un accordo.

Intanto, salutate Atletico Uri, Cos e Ilvamaddalena, retrocesse al termine dell’ultimo campionato di Serie D, l’Olbia si prepara ad affrontare l’inedito derby col Monastir, che ha vinto giusto ieri la finale playoff di Eccellenza, e sarà dunque ai nastri di partenza della Serie D 2025/26 insieme alle altre due sarde Latte Dolce e Budoni. Decisivi contro la Vianese i gol dei due ex bianchi Pinna e Cocco, in campo anche l’altro ex Olbia Feola.

