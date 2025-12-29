Il Sant’Elena è particolarmente attivo sul mercato per rafforzare la squadra. La società crede nella salvezza, vuole conservare l'Eccellenza e si sta particolarmente attivando sul mercato invernale.

Per il momento, dopo l'arrivo dell’attaccante Mauro Ragatzu (un ritorno dopo due anni e mezzo) sono arrivati il centrocampista Abdou Niang, ex Luogosanto, e il portiere Emanuele Daga, arrivato dal Tortolì.

Lascia invece il club campidanese il centrocampista Andrea Manca.

