Eccellenza
29 dicembre 2025 alle 20:30
Sant'Elena sul mercato: l'obiettivo è la salvezzaFra i nuovi acquisti il centrocampista Abdou Niang e il portiere Emanuele Daga
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il Sant’Elena è particolarmente attivo sul mercato per rafforzare la squadra. La società crede nella salvezza, vuole conservare l'Eccellenza e si sta particolarmente attivando sul mercato invernale.
Per il momento, dopo l'arrivo dell’attaccante Mauro Ragatzu (un ritorno dopo due anni e mezzo) sono arrivati il centrocampista Abdou Niang, ex Luogosanto, e il portiere Emanuele Daga, arrivato dal Tortolì.
Lascia invece il club campidanese il centrocampista Andrea Manca.
© Riproduzione riservata