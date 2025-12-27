Nel recupero della nona giornata del girone C di Seconda Categoria, il Seulo espugna il campo dell’Escalaplano con un netto 0-4 e consolida il terzo posto in classifica. Un successo pesante per i rossoblù, che conquistano tre punti fondamentali e si portano a sole cinque lunghezze dal duo di testa formato da Monreale e San Basilio. Battuta d’arresto invece per l’Escalaplano, che resta al quarto posto a dieci punti dalla vetta.

La cronaca

La partita si accende subito. Al 15’ il Seulo va a un passo dal vantaggio: Tore Boi si presenta alla conclusione ma il pallone sfiora il palo. La svolta arriva al 22’, quando l’Escalaplano resta in dieci uomini per l’espulsione di Melis, punito per fallo da ultimo uomo proprio su Tore Boi lanciato a rete. Passano appena due minuti e il Seulo capitalizza la superiorità numerica: al 24’ Isaia Ghiani sblocca il risultato, finalizzando al meglio un assist di Jacopo Boi.

I rossoblù continuano a spingere e al 33’ trovano il raddoppio con Francesco Moi, bravo a insaccare su servizio di Lodovico Ghiani. Il match si innervosisce e al 40’ e ne fanno le spese Carta per l’Escalaplano e Guajardo per il Seulo, espulsi dal direttore di gara.

Nella ripresa, al 36’ arriva il tris firmato da Federico Nasitti, ancora su assist di un ispiratissimo Jacopo Boi. Cinque minuti più tardi, al 41’, è Matteo Ghiani a chiudere definitivamente i conti, mettendo a segno il quarto gol, sempre su suggerimento di Jacopo Boi, autentico uomo assist della serata.

© Riproduzione riservata