Una pausa natalizia utile per ricaricare le batterie delle formazioni calcistiche che prendono parte ai tornei regionali calcio. Non fanno eccezione le compagini oristanesi inserite nei gironi A e B di Promozione, che attendono il rientro in campo previsto per domenica 4 gennaio. Riposo ma non solo. È anche tempo di primi bilanci, dal momento che il prossimo turno sarà anche quello del giro di boa, con la chiusura del girone di andata.

Nel girone A sorride il Terralba F. Bellu, quarto in classifica, con 34 punti, a -3 dalla coppia in vetta formata da Castiadas e Guspini. Un torneo di altissimo livello, al momento, quello disputato dall’undici allenato da Daniele Porcu. Le due sconfitte di fila arrivate con CUS Cagliari (0-2) e Cannonau Jerzu Picchi (2-1) hanno rallentato leggermente la corsa, perché negli scontri diretti i terralbesi, approfittando del campo amico, avevano vinto con Guspini (4-0), Arborea (1-0) e Villacidrese (3-0) e pareggiato contro il Castiadas (2-2). Nel Terralba, inoltre, da segnalare il ruolo di Andrea Sanna, miglior marcatore con 11 reti segnate nelle prime 16 gare di campionato.

Al quinto posto segue l’Arborea (con 25 punti), appaiato al Vecchio Borgo Sant’Elia, e in piena corsa playoff. Dopo una partenza lenta (4 punti nelle prime 5 giornate) la formazione guidata da Nicola Battolu ha inanellato 7 risultati utili di fila (tra questi la vittoria per 3-1 contro la capolista Guspini) che sono valsi l’attuale posizione di alta classifica. Tra i gialloblu da segnalare le 8 marcature messe a segno, finora, da Marco Atzeni.

Positivo anche il percorso di Tharros e Samugheo, entrambe seste, con 23 punti. I biancorossi stanno mettendo in mostra un calcio gradevole e la freschezza e l’entusiasmo di un gruppo dall’età media molto bassa. Da qualche settimana, inoltre, hanno trovato in Mascia e Calaresu due elementi di esperienza a dare una mano importante al gruppo. Tra i giovani guidati dal tandem di allenatori Frongia-Pinna spiccano le 10 reti siglate da Marco Gianoli (18 anni). Il Samugheo, da neo-promossa, ha avuto un ottimo avvio e sin dalle prime giornate ha occupato le posizione di medio-alta classifica. È reduce da 2 sconfitte nelle ultime 2 partite (contro Baunese e Vecchio Borgo Sant’Elia), ma il percorso fatto al momento è stato solido (una delle migliori difese del girone con 17 reti subite) e positivo.

Chiude il cerchio delle oristanesi del girone A la Freccia Parte Montis, attualmente al penultimo posto con 10 punti all’attivo. Il gruppo allenato da Giancarlo Boi, che ha festeggiato la promozione i primi di agosto, sta terminando la fase di ambientamento nella categoria, mostrando prestazioni positive, come nell’ultimo impegno del 2025 contro il Castiadas (arrivata una sconfitta 0-1). Le difficoltà maggiori arrivano in fase realizzativa, con sole 8 reti segnate. Mancano i risultati (nelle ultime 4 partite sono arrivate altrettante sconfitte) ma il gioco mostrato porta all’ottimismo.

Il girone B ospita il Bosa e il Ghilarza. I primi, al momento, sono in una zona tranquilla di classifica con 18 punti, frutto di 6 vittorie e 10 sconfitte. La situazione vede l’undici bosano con un vantaggio di 4 punti dalla zona playout. Il Ghilarza, invece, è terz’ultimo, con 11 punti e 4 sconfitte nelle ultime 4 uscite. I playout sono a 3 lunghezze, mentre la salvezza diretta dista solamente 4 punti.

