Davanti ad una discreta cornice di pubblico allo stadio Zoboli di Carbonia, va all'inglesias all'edizione numero 62 della Coppa Santa Barbara di calcio per le categorie allievi, Il più antico torneo sardo per categorie giovanili punto la formazione mineraria ha superato 2 a 1 la rivelazione Carloforte al termine di una finale giocata molto bene da entrambe le formazioni e sempre in bilico tant'è che il gol vittoria è giunto a pochissimi minuti dalla fine.

Tabarchini in vantaggio con il gol di Simone Peloso, poi raggiunti di testa su calcio d'angolo da Alessandro Scarpa. Nelle battute finali del match, quando il Carloforte è rimasto in 10 ragazzi per l'espulsione di un difensore, è arrivato il gol di Simone Cerniglia. Per l'Iglesias si tratta della sua terza coppa Santa Barbara fase provinciale.

