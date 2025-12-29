Il Santa Teresa scalda i motori per la ripresa del campionatoUfficiale Kaspars Svārups, oggi l'amichevole con l’Oschirese
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Allo scontro salvezza col Sant’Elena Quartu, che inaugurerà domenica il 2026 e il girone di ritorno del campionato di Eccellenza, il Santa Teresa vuole arrivare prontissimo.
A 24 ore dall’annuncio di Simone Saiu il club presenta un altro nuovo acquisto, ovvero Kaspars Svārups: il giocatore lettone, classe 1994, va a rinforzare il reparto avanzato dei galluresi, che potranno così contare su un elemento di esperienza internazionale, che in Italia ha indossato anche la maglia della Sambenedettese.
Per preparare al meglio la sfida del Buoncammino contro l’ultima della classe la squadra di Fabio Levacovich è tornata ad allenarsi con un programma che prevede anche l’amichevole con l’Oschirese, quarta forza del girone C del campionato di Prima categoria: appuntamento oggi, alle 18.30, al Francesco Langiu di Oschiri.