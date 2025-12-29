In concomitanza con le vacanze natalizie, è tempo di tirare il fiato anche nei tornei cestistici regionali. Le formazioni del torneo di Serie B Femminile non fanno eccezione e dopo il turno giocato nel weekend del 20 e 21 dicembre (seconda giornata di ritorno), le squadre torneranno in campo dopo l’Epifania, sabato 10 e domenica 11 gennaio 2026.

La situazione. In vetta, a punteggio pieno, la Mercede Alghero che si candida al ruolo di grande favorita per il successo finale. Il quintetto allenato da Manuela Monticelli ha al momento il miglior attacco dell’intero girone (715 punti segnati) e vinto tutti gli scontri diretti, entrambi tra le mura di casa (74-63 rifilato all’Astro e 75-43 all’Antonianum). Al rientro dalle vacanze impegno di rilievo, con la trasferta sul parquet dell’Antonianum. Dietro la Mercede segue l’Astro, seconda con un percorso stagionale regolare (sconfitte contro la capolista e il San Salvatore) e, in terza posizione, il tandem Antonianum Quartu-San Salvatore (con una gara in meno rispetto all’Astro).

La Graduatoria. Ecco la Classifica completa (tra parentesi le gare giocate) dopo la seconda giornata di ritorno: Mercede Alghero (9) 18 punti; Astro Allianz Ambrosini e Murru 16 (10); Antonianum Quartu (9) e San Salvatore Selargius (9) 14; Basket Su Planu (10) 10; Fenix Sassari (10) 8; Il Gabbiano (9) 4; Elmas (9) e Pallacanestro Nuoro (9) 0. Da recuperare Pallacanestro Nuoro-Elmas (7° di andata) e Mercede Alghero-San Salvatore Selargius (6° di andata).

Il prossimo turno. Si tornerà in campo nel 2026. Il programma completo della terza giornata di ritorno: Antonianum Quartu-Mercede Alghero, sabato 10/01 ore 18.30; Fenix Sassari-Astro, domenica 11/01 ore 17.30; San Salvatore Selargius-Pallacanestro Nuoro, domenica 11/01 ore 17; Su Planu-Il Gabbiano, domenica 11/01 ore 17. Riposa Elmas.

