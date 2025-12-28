Archiviato Natale e Santo Stefano, il Santa Teresa è tornato ad allenarsi in vista della ripresa del campionato di Eccellenza, in programma il 4 gennaio contro il Sant’Elena Quartu tra le mura amiche del Buoncammino.

Sfatato il tabù dello stadio di casa nel turno prefestivo col successo sull’Atletico Uri quarto in classifica, la squadra di Fabio Levacovich andrà a caccia del bis nello scontro diretto col fanalino di coda, rispetto al quale ha un vantaggio di 4 punti. Due vittorie consecutive hanno permesso ai galluresi di risalire fino al quartultimo posto e di portarsi a una manciata di punti dalla zona salvezza, ma ripartire col risultato giusto domenica prossima, in occasione della prima giornata di ritorno, sarà fondamentale.

Dati anche gli infortuni di giocatori importanti come Zupel, uscito anzitempo nel match col Taloro Gavoi di due settimane fa (rottura del crociato), la società è andata a caccia di rinforzi. Dopo gli under Diego Canu e Mattia Minnelli, ufficializzati prima delle feste ma già impiegati nelle partite precedenti, i biancocelesti danno il benvenuto a Simone Saiu, centrocampista classe 1998, annunciato ieri. Il mercato del Santa Teresa potrebbe, tuttavia, non essere finito qui: infortuni a parte, occorre compensare le partenze che hanno caratterizzato l’ultima parte del girone di andata, nel quale i galluresi hanno pagato lo scotto dell’inesperienza di molti elementi.

