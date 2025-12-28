Nel recupero della nona giornata del campionato di Seconda Categoria, girone C, l’Havana San Basilio supera e sorpassa in classifica il Santa Vittoria Esterzili. Un successo prezioso per la squadra di Gianluca Frau, che sale a quota 15 punti, scavalcando non solo il Santa Vittoria ma anche Perdasdefogu e Virtus Villamar, portandosi così fuori dalla zona playout al giro di boa della stagione. Il Santa Vittoria scivola invece al penultimo posto, in coabitazione con la Virtus Villamar a quota 13.

La gara è stata combattuta e ben giocata da entrambe le formazioni, ma si è complicata alla mezz’ora per i padroni di casa, rimasti in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Laconi. Nonostante l’uomo in meno, il Santa Vittoria ha retto con ordine e determinazione, cedendo solo nel finale: al 6’ di recupero Riccardo Serra ha deciso l’incontro con una magistrale punizione dai 20 metri, finita sotto l’incrocio dei pali.

«Tre punti importantissimi – commenta Gianluca Frau – contro un avversario determinato che non si è limitato a difendere il pareggio nonostante l’uomo in meno. Nel finale è arrivato il gol di Serra che ci permette di chiudere l’anno con gioia. Ora cercheremo di recuperare gli infortunati per affrontare un girone di ritorno che sarà durissimo. Qui mi trovo benissimo: ho trovato ottime persone e una società che non ci fa mancare nulla».

