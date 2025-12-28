Dopo una settimana di sosta natalizia ha ripreso a lavorare la Torres.

Sul manto del "Vanni Sanna" la squadra sassarese si è allenata questo pomeriggio in vista dell'ultima partita dell'anno che è anche la prima del girone di ritorno: l'anticipo di sabato pomeriggio sul campo del Pontedera, formazione che occupa il penultimo posto a +3 dai rossoblù.

Mastinu e compagni hanno svolto una seduta incentrata sul lavoro fisico per poi svolgere una partitella finale a campo ridotto. Tutti a disposizione dell’allenatore Alfonso Greco, ad eccezione dell'esterno Mateo Scheffer che prosegue il percorso riabilitativo in Argentina e del trequartista Michele Carboni che lavora in differenziato.

L'esterno destro Giacomo Zecca è completamente ristabilito e ha lavorato col gruppo dopo l'infortunio muscolare (bicipite femorale destro) che lo ha tenuto fermo due mesi.

Domani nuova seduta al mattino. La squadra si allenerà anche il 30 ed il 31 dicembre, al mattino, presso il centro sportivo della San Paolo.

