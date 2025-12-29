Capodanno all’insegna delle nuvole e del maestrale nell’Isola. Il sole lascerà per qualche giorno i cieli della Sardegna, dove a dominare saranno qualche pioggia, foschie e nebbie.

Secondo gli esperti dell'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu, nell’Isola si sentiranno gli strascichi della perturbazione che ha colpito la regione nei giorni scorsi: attesa, quindi, pioggia residuale nell'area centro-sud occidentale, dove già da martedì 30 entrerà il maestrale che potrà raggiungere anche i 50 chilometri orari.

Tra mercoledì 31 dicembre e giovedì 1 gennaio si assisterà a una riduzione della visibilità, con foschie e nebbie lungo le coste e nuvolosità variabile. «Ma non è previsto il grande freddo - precisano gli esperti meteo - con temperature Nuova perturbazione in arrivo nella serata di giovedì 1 gennaio con pioggia in gran parte dell'Isola.

(Unioneonline)

