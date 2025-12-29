È il CUS Cagliari la capolista incontrastata del torneo di Divisione Regionale 1 di basket. Il quintetto allenato da Marco Benucci, infatti, si presenta alla pausa natalizia in vetta alla classifica, da imbattuto.

La capolista. I numeri parlano chiaro. Gli universitari comandano a quota 22 punti, con 11 vittorie in altrettante gare, un +4 in classifica sulle dirette inseguitrici, CMB Porto Torres ed Elmas, e una partita in meno disputata. Non solo, il CUS Cagliari ha il miglior attacco del girone (78,73 punti segnati di media a partita, contro i 77,83 del Porto Torres) e la miglior difesa (58,64 punti subiti in media). Negli scontri diretti, infine, Graviano e compagni si sono imposti per 76-63 contro il CMB Porto Torres e 74-65 contro Elmas.

Le inseguitrici. Al secondo posto, CMB Porto Torres ed Elmas stanno disputando un ottimo campionato, fatto di grande continuità di risultati, ricoprendo il ruolo di grandi protagoniste nella lotta per le posizioni playoff. Inoltre, da segnalare anche il cammino del Genneruxi Cagliari (quarto a -6 dalla vetta e con una gara in meno). Chiudono la parte alta della graduatoria Atletico Cagliari, quinto, Astro Cagliari e il neo-promosso Assemini, appaiati in sesta posizione, e la SAP Alghero, ottava.

La Classifica. Dopo la 12sima giornata di andata, ecco la situazione in classifica: CUS Cagliari* 22 punti; CMB Porto Torres ed Elmas 18; Genneruxi Cagliari* 16; Atletico Cagliari 14; Basket Assemini* e Astro Cagliari** 12; SAP Alghero* 10; CUS Sassari, Basket San Sperate e Sinnai Basket 8; Basket Mogoro e Ferrini 6; Santa Croce Olbia 4. (* indica una partita in meno). Le gare da recuperare sono: per la decima di andata Astro Cagliari-Sap Alghero (01/02 alle 18) e Assemini-CUS Cagliari (da definire); per la 12sima di andata Astro-Genneruxi (28/01 alle 20.45).

Il prossimo turno. Il torneo di Divisione Regionale 1 tornerà in campo tra il 4 e il 6 gennaio per la 13sima e ultima giornata del girone di andata. Il quadro delle partite: CMB Porto Torres-Basket Mogoro, domenica 04/01 ore 18.30; Genneruxi Cagliari-Basket Assemini, domenica 04/01 ore 18; Astro Cagliari-Elmas, martedì 06/01 ore 18.30; SAP Alghero-CUS Cagliari, martedì 06/01 ore 19; Sinnai Basket-Santa Croce Olbia, martedì 06/01 ore 18; Ferrini Quartu-Atletico Cagliari, martedì 06/01 ore 20; CUS Sassari-Basket San Sperate, martedì 06/01 ore 18.

