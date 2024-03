Sempre più alto. Stavolta Gianluca Pilia ha messo in fila 82 avversari.

Tredici anni, di Tortolì, il timoniere del Circolo Nautico Arbatax ha vinto la regata nazionale Open Skiff che si è disputata domenica scorsa a Taranto. L’atleta si è preso il primo posto vertice della classifica Under 16 vincendo 6 regate su 9 con il vantaggio di 13 punti sul romagnolo Federico Poli (Rimini).

Pilia è campione italiano in carica della categoria Under 15 Open Skiff, titolo conquistato ad agosto a Ravenna. In autunno l’atleta, al quale il Comune ha conferito il titolo di sportivo dell’anno di Tortolì, ha trionfato a Santa Marinella, nel Lazio, nella Coppa dei campioni, regata a cui hanno partecipato i primi 10 del ranking nazionale.

La squadra del Circolo Nautico Arbatax proseguirà la preparazione per il mondiale di Arco di Trento, partecipando ad aprile con la prima regata del circuito europeo nella stessa sede del campionato del mondo sul Lago di Garda.

© Riproduzione riservata