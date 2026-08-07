Da un lato l'esplosione della festa, dall'altro il ritorno immediato sul mercato. Con il comunicato federale è arrivata l'ufficialità ed è iniziata la festa: l'Antiochense disputerà il prossimo campionato di Promozione. Il club lagunare è arrivato secondo nel girone B di Prima categoria dietro l'Atletico Masainas e ha poi vinto gli spareggi fra le società da ripescare. L'attesa di due mesi è stata premiata perché è arrivata la comunicazione che la società (il nome ufficiale è adesso Antiochense Sant'Antioco) potrà disputare il torneo in Promozione. Ed esplode anche la campagna acquisti perché a difendere i colori biancocelesti saranno i nuovi arrivati attaccanti Caddei, Lardieri, Orgiana e il portiere Doneddu: «Ci sono traguardi che non si raccontano, si festeggiano - afferma il direttore generale della società lagunare Mariano Gala - un risultato straordinario che riempie d'orgoglio tutta Sant'Antioco e che premia il lavoro, la passione e il cuore messi in campo ogni giorno: questo è il momento di celebrare una squadra, una società e una comunità che hanno scritto una pagina indimenticabile». Sant'Antioco calcistica è in festa e coincide peraltro con la festa del paese.

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