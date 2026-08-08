Alcuni dei migliori giallisti italiani, ospiti stranieri, monologhi, laboratori e persino escursioni. Saranno quattro giorni intensi, dal 27 al 30 agosto, quelli della XVII edizione di Florinas in Giallo, il festival dedicato alla letteratura gialla e noir voluto dall'amministrazione comunale e organizzato da Associazione Itinerandia, Libreria Azuni e Cyrano Libri e Svago.

Il programma- Apertura giovedì 27 agosto alle 18.30 in piazza del Popolo con Mirko Zilahy, che presenterà Il giardino delle ombre, a seguire il collettivo Elias Mandreu con il suo Se Dio vuole - e i carabinieri lo permettono. Alle 20 Daniele Mencarelli presenterà Quattro presunti familiari e in conclusione nell’Anfiteatro Comunale con il monologo L'amore mio non muore, scritto, interpretato e portato in scena da Roberto Saviano, preceduto dall’esibizione del Gruppo Folk Figulinas.

Le altre tre giornate avranno come ospiti Ilona Bannister, Sara B. Elfgren, Flavio Soriga, Gabriella Genisi, Francesca Mannocchi, Luca Crovi, Pino Pace, Enrico Pandiani, Antonio Vassallo, Sigfrido Ranucci, Fabrizio Silei, Roberto Costantini, Nora Venturini, Giulio Scarpati, Silvia Sanna, Tullio Avoledo, Alice Basso, Vanessa Neri, Tatjana Giorcelli, Claudia Nieddu e Francesco Curreli.

Previste anche escursioni (venerdì 28 agosto alle 9.30) e laboratori per famiglie (venerdì e sabato alle 17.30), un workshop su come costruire gli eventi (sabato alle 17).

© Riproduzione riservata