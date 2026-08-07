Nel campionato di Seconda categoria le società che hanno provveduto a perfezionare l’iscrizione al campionato in oggetto sono state107 delle 112 aventi diritto. Non hanno infatti regolarizzato la domanda di iscrizione le Società Academy Porto Rotondo, Calmedia Bosa, F.C. Alghero, Quartu 2000 e Santa Lucia, che pertanto devono ritenersi rinunciatarie.

A seguito dell’ammissione delle Società Golfo Aranci, La Salle Calcio e Ottava al campionato di Prima categoria, si sono quindi liberati altri tre posti col Consiglio direttivo che ha deliberato il ripescaggio delle seguenti Società: Berchidda, Nulese, Barbusi, Monterra, PGS Club San Paolo , posizionatesi dal 1° al 5° posto (graduatoria “A”), e delle Società Loiri Calcio, Osini, Pol. Allai, (graduatoria “B”).

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