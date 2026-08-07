In attesa dell’evoluzione del caso Olbia Calcio, esclusa dal campionato di Eccellenza per questioni legate alle vertenze di alcuni ex tesserati, e del ricorso annunciato dal club per rientrare in corsa nel massimo torneo regionale di calcio, a Olbia spunta una società nuova di zecca pronta a ripartire dalla Seconda categoria.

Al momento non è dato sapere (non con certezza) chi ci sia dietro l’operazione, che sarebbe comunque supportata dall’amministrazione locale, anche se in città negli ultimi giorni si è registrato un certo fermento intorno alla possibilità di fondare un nuovo club che possa rappresentare i bianchi nel calcio.

In ogni caso, il comunicato emesso oggi dalla Figc Sardegna, che cita anche il Carbonia, altra società non iscritta all’Eccellenza, è chiaro. “Si rende noto che sono pervenute le istanze dei Sindaci dei Comuni di Carbonia e Olbia, con le quali è stata inoltrata la richiesta d’iscrizione ai campionati regionali di due nuove società sportive rappresentative dei rispettivi territori, a seguito della mancata iscrizione al Campionato di Eccellenza delle società Carbonia Calcio e Olbia Calcio 1905”, si legge.

“Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sardegna, esaminate le suddette istanze e considerato il carattere del tutto eccezionale della situazione venutasi a determinare, sentito il parere favorevole della Lega Nazionale Dilettanti, tenuto conto della rilevanza storica delle due realtà sportive e ritenuto di favorire la continuità dell’attività calcistica nelle città di Carbonia e Olbia”, prosegue il comunicato, “senza ledere i diritti acquisiti o le aspettative legittime di altre società, si riserva ogni decisione in merito all’eventuale ammissione in soprannumero delle nuove società al Campionato di Seconda Categoria per la stagione sportiva 2026/2027, rispettivamente nei gironi “B” e “H”, subordinandola al completo perfezionamento delle pratiche di affiliazione, alla conclusione del relativo iter istruttorio e al completamento di tutti gli adempimenti burocratici e amministrativi previsti”.

In caso di successo, la nuova Olbia Calcio sarebbe inserita nel girone con Atletico Maddalena, Berchidda, Budonese, Football Club Biasì, La Salette Olbia, Loiri Calcio, Monti, Palau, Porto Cervo, Porto San Paolo, Sant’Antonio Gallura, Siniscola Montalbo, Sporting Pauledda e Trinità.

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