La Polisportiva Ovodda prepara la squadra per la prossima stagione. Sono stati tesserati Casso Balde, Andrea Aru, Alessio Murru e Davide Tedesco.

«A nome di tutta la dirigenza, dello staff tecnico e dei tifosi - scrive la società - rivolgiamo ai nuovi giocatori un caloroso benvenuto e i migliori auguri per una stagione ricca di successi e soddisfazioni personali e di squadra».

L'Ovodda parteciperà al campionato di Promozione, girone B. L'esordio in Coppa Italia il 30 agosto a Fonni.

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