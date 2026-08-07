Olbia e Carbonia dopo la rinuncia all'Eccellenza, dovrebbero ripartire dalla Seconda categoria. La Figc regionale fa sapere che «sono pervenute le istanze dei Sindaci dei Comuni di Carbonia e Olbia, con le quali è stata inoltrata la richiesta d'iscrizione ai campionati regionali di due nuove società sportive rappresentative dei rispettivi territori, a seguito della mancata iscrizione al Campionato di Eccellenza delle società Carbonia Calcio e Olbia Calcio 1905».

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sardegna, esaminate le suddette istanze e considerato il carattere del tutto eccezionale della situazione venutasi a determinare, sentito il parere favorevole della Lega Nazionale Dilettanti, tenuto conto della rilevanza storica delle due realtà sportive e ritenuto di favorire la continuità dell'attività calcistica nelle città di Carbonia e Olbia. Il tutto senza ledere i diritti acquisiti o le aspettative legittime di altre società.

La Lega «si riserva ogni decisione in merito all'eventuale ammissione in soprannumero delle nuove società al Campionato di Seconda Categoria per la stagione sportiva 2026/2027, rispettivamente nei gironi “B” e “H”, subordinandola al completo perfezionamento delle pratiche di affiliazione, alla conclusione del relativo iter istruttorio e al completamento di tutti gli adempimenti burocratici e amministive necessarie».

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