Di fronte agli spalti gremiti del campo di Bellavista si è concluso ieri notte il 54esimo torneo di calcio cittadino "Coppa città di Sinnai" che da oltre mezzo secolo rappresenta uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell'estate sinnaese.

La finale per il primo posto ha visto l'AC Denti imporsi per 3-1 sul Real Mandronis, conquistando il prestigioso trofeo al termine di una gara combattuta. Ricca di emozioni anche la finale per il terzo posto tra Sa Bregungia e F.P.R.

Dopo un avvio travolgente della F.P.R., capace di portarsi sullo 0-4, Sa Bregungia ha firmato una straordinaria rimonta fino al 4-4, regalando al pubblico una partita spettacolare. Ai calci di rigore è stata poi Sa Bregungia ad avere la meglio, conquistando il terzo gradino del podio. Il torneo è stato organizzato dall'Amministrazione comunale di Sinnai, attraverso l'Assessorato allo Sport, in collaborazione con la UISP Cagliari.

Grande soddisfazione è stata espressa dall'Assessore allo Sport, Alessio Serra, che ha sottolineato «la straordinaria partecipazione del pubblico: gli spalti del Bellavista hanno fatto da splendida cornice alle finali, con una presenza numerosa come non si vedeva da molti anni, a testimonianza del forte legame della comunità con questa storica manifestazione sportiva, la cui prima edizione si è giocata nel 1967».

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