I destini calcistici di Carbonia potrebbero essere legati non alla Terza ma alla Seconda categoria ma il club che parteciperebbe a questo campionato potrebbe non essere l'attuale Carbonia calcio, ma un'altra società che riporti nel nome il riferimento esplicito alla città di Carbonia.

Su istanza infatti dei sindaci di Carbonia e di Olbia (il club della città gallurese sta affrontando gli stessi gravi problemi finanziari) avrebbero fatto istanza di partecipazione alla Seconda categoria in sovrannumero. La decisione è ancora sub-iudice e potrebbe essere sciolta nei prossimi giorni. Ma a patto che a presentarsi ai nastri di partenza non sia per quanto riguarda il Carbonia l'attuale società (che lo scorso 30 luglio ha comunicato la la rinuncia all'iscrizione in Eccellenza), ma un nuovo sodalizio che recherebbe nel nome comunque la denominazione Carbonia. E che per questo motivo verrebbe per certi versi agevolata considerato il blasone e la storia calcistica della città. La situazione è ancora da definire.

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