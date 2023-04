L'Under 15 della Sardegna vola in semifinale al Torneo delle Regioni di calcio a 5 2023. La rappresentativa guidata da Matteo de Agostini ha battuto nel quarto di finale di questa mattina i pari età del Molise per 4-0. La doppietta di Nastasi e i gol di Pirisi e Boi firmano il successo che porta la Sardegna tra le prime quattro d'Italia. Domani mattina alle 9.45 la sfida contro i pari età del Lazio.

Under 17. Eliminata invece la rappresentativa Under 17 guidata da Gianni Melis. Troppa Sicilia per i sardi, travolti 10-0 nel quarto di finale.

Nazionale. Nuova chiamata in Nazionale per Lorenzo Etzi, confermato nella rosa del ct Bellarte per i prossimi impegni dell'Italia. Il laterale del 360 GG Monastir prenderà parte alla doppia amichevole in programma il 14 e il 16 aprile contro il Portogallo campione d'Europa e del mondo in carica.

