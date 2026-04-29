Con un secco e perentorio 3-0 la rappresentativa femminile della Sardegna, ha superato la Lombardia centrando le semifinali del Torneo delle Regioni di Calcio a 5, ed entrando quindi ufficialmente tra le prime quattro squadre d’Italia. Un risultato straordinario per le ragazze sarde e un successo arrivato dopo l'eliminazione delle rappresentative femminile che hanno comunque giocato una buona fase eliminatoria. La squadra Femminile ha giocato con Doro, Manca, Grussu, Lorrai, Pintus, Tuveri, Santoni, Martis, Maccioni, Incani, Spissu, Cabral Campos. All. Puddu

La Sardegna ha sbloccato il match al 4’ del primo tempo con Mariana Cabral Campos, precisa nel battere a rete con un rasoterra imprendibile. Il raddoppio arriva a 30 secondi dall’intervallo firmato da Tania Tuveri, pronta a ribadire in rete in tap-in sulla rimessa battuta da Marta Lorrai. S

Nella ripresa le sarde chiudono definitivamente i conti al 3’ con ancora Cabral Campos, abile a sfruttare una respinta avversaria per firmare il 3-0. Con Patrizia Incani, protagonista tra i pali nella parte restante della gara.

Domani l’appuntamento con la semifinale, in programma alle ore 14:30 al Pala Carucci di Terracina, dove la Sardegna affronterà il Lazio.

Soddisfatto il presidete del Comitato sardo Gianni Cadoni. «La vittoria di oggi contro la Lombardia- è motivo d'orgoglio. Complimenti alla atlete, al delegato regionale del futsal Luca Fadda, al mister Marcello Puddu e a tutto lo staff. Voglio fare anche un plauso alle rappresentative maschine uscite dal torneo a tasta alta».

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